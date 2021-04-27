Son dakika haberi! MSB: Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MSB: Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.