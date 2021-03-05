MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
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MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)

05.03.2021 02:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 02:27
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)

ŞEHİTLERİN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI, CENAZELER ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ?Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

ŞEHİTLERİN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI, CENAZELER ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

?Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslara konulan şehitlerin naaşı Elazığ'a gönderildi. Şehitlerin cenazelerinin bulunduğu ambulanslara jandarma ve polis araçlarının eskortluk yaptığı görüldü. Şehitler, Elazığ'da sabah saatlerinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

Haber:  BİTLİS,


MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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