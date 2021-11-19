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Son dakika haberi | MSB: "Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | MSB:

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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