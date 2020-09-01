Son dakika haberi! MSB: "Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve...
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Son dakika haberi! MSB: "Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve...

Son dakika gündem haberi: MSB: "Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti.

Son dakika haberi! MSB:
01.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:25

MSB: "Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti."

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Kaynak: AA

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