Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan kahraman komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." bilgisine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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