Son dakika haberi... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
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