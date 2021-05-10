MSB: "6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Komandolarımız tarafından 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada yapılan arama-taramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat ise şöyle: "7 adet 60 mm havan, 3 adet 81 mm havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği,

2 adet konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 adet EYP düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet 81 mm havan mühimmatı, 250 adet havan tapa,

Örgütsel dokümanlar."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı