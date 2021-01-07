Son dakika haberi | MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Son dakika haberi | MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

07.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:25
Son dakika haberi | MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika haberler: OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIBarış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Tel Tamir yakınlarından terör örgütü PKK/YPG üyelerince havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırının daha önce bölgedeki Rus askerleri tarafından kullanılan bir üs bölgesinden yapıldığının tespiti üzerine, Rus yetkililerle koordinasyon sağlandı. Terör örgütünün, Türkiye ve Rusya arasında bölgedeki koordinasyonu bozmaya yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine bölge ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Atışların sonunda teröristlerin havan mevzileri imha edildi, 5 terörist de etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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