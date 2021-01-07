Son dakika haberi! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:06
Son dakika haberi! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi" denildi.ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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