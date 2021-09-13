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Son dakika haberi! MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! MSB:

Son dakika 3. sayfa haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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