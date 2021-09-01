Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı