Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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