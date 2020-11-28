Son dakika haberleri | MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı