Son dakika haberleri | MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
28.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:05
Son dakika haberi: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı