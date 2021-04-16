Son dakika haberi! MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Son dakika gelişmesine göre MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ