Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel