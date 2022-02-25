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Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Pençe Operasyonları, Zeytin Dalı, Saldırı, PKK, Güncel, Haberler

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