Son dakika haberi! MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/ Ypg'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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