Son dakika haberi! MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:07
Son dakika haberi! MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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