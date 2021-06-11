MSB: 1 askerimiz şehit oldu (2)

'ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin'de silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı.