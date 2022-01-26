Son dakika haberi... Mozambik'te nehrin taşması sonucu 15 kişi öldü

Hint Okyanusu'na kıyısı olan Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mozambik basınındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Tete şehrinde Rovubwe Nehri şiddetli yağışlar nedeniyle taştı.

Nehrin taşması sonucu akıntıya kapılan 15 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında bir gazetecinin de olduğu açıklandı.

Mozambik'te devam eden tropikal fırtına nedeniyle dün en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.