Son dakika haberi: Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarında 180'den fazla kişi bir otelde mahsur kaldı
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Son dakika haberi: Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarında 180'den fazla kişi bir otelde mahsur kaldı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün saldırılarında 180'den fazla kişi bir otelde mahsur kaldı

Son dakika habere göre Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 180'den fazla kişi bir otelde mahsur kaldı.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün düzenlediği saldırılarda 180'den fazla kişi bir otelde mahsur kaldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ensar'ul Sunna, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado eyaletinin Palma bölgesindeki Total tesislerine 3 gün boyunca aralıklarla saldırı düzenledi.

Saldırılar nedeniyle Amarula isimli otele sığınan yabancı çalışanlar dahil 180'den fazla kişi mahsur kaldı. Bölge sakinleri ise korkudan evlerini terk etti.

Yetkililer, otelde mahsur kalan kişiler için kurtarma operasyonu başlatıldığını belirtti.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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