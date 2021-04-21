Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
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Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada

Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye mahallesi Döner ile Papatya sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Mustafa Arslantaş (32) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Döner sokaktan çıkan Samet Aykız (36) yönetimindeki 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Hakan Aydın (30), feci şekilde yere düştü. Ağır yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
Son dakika haberi | Motosikletteki gençlerin kazası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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