Son dakika haberi! Motosikletlinin çarpıp kaçtığı genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor
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Son dakika haberi! Motosikletlinin çarpıp kaçtığı genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor

Son dakika güncel haberine göre SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosiklet çarptı.

Son dakika haberi! Motosikletlinin çarpıp kaçtığı genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor
12.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:21
SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosiklet çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken ağır yaralanan genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor.

Kaza, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki İrem Sarul'a, ablasını ziyaret ettikten sonra eve dönerken caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen motosikletli çarptı. 

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından motosikletli olay yerinden kaçarken genç kız cadde üzerinde yaralı halde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İrem Sarul daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.

"PSİKOLOJİSİ BİTTİ, KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLİYOR" 

3 günü yoğun bakım olmak üzere toplamda 9 gündür hastanede olan genç kızın babası Mustafa Sarul yetkililere seslendi. Kızına çarpan kişinin bulunmasını isteyen baba, "Kızımız ölüm döşeğindeydi, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Ablasına ziyarete gitmişti oradan gelirken motor çarpıp kaçıyor. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Bulunsun, cezası neyse çekmesini istiyorum. Kafatasında çatlak var, beynine kan sızdığı için doktorlar müşahede altında tutmak istiyorlar. Psikolojisi bitti, kendisini tuvalete kilitliyor. dedi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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