Son dakika haberi... Motosikletli polis timleri 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde 2'si kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada sürücü M.A., isimli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirildi.

Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimde ise durdurulan bir başka araçta tapılan aramada ise 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirilirken, denetimlerin ardından 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa