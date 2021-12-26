Son dakika... Motosikletli kuryenin ağır yaralandığı kaza kamerada

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikleteki kurye ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Çoban (64) yönetimindeki 06 AL 1919 plakalı hafif ticari araç, paket servisi yapan Mustafa Demirci (19) idaresindeki 06 ABY 601 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Demirci, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Hafif ticari araç sürücüsü Çoban ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.