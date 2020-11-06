Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
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Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı

06.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:32

Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep'te 7 faili kapkaç olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı.

Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı

GAZİANTEP - Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep'te 7 faili kapkaç olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda faili meçhul 7 kapkaç olayını aydınlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlıları tespit eden Asayiş Şube ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaçı motorla yapıyorlar

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kapkaç anlarında zanlıların kapkaç yapacakları kişiyi motorla takip ettikleri görülüyor. Vatandaşları motorla takip eden zanlılar uygun bir anda şahsın yanından motorla hızla geçerek kapkaçı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı
Motosikletli 2 kapkaççı polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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