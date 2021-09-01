Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü
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Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet bariyerlere çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kafasını bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D650 karayolu Tepekum Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Erenler istikametine seyir eden O.D. (29) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan O.K. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Sürücünün cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü
Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü
Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü
Son dakika haberi! Motosikletli gencin feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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