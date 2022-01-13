Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolunda Bursa yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını artıran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Tehlikeli yolculuğun görüntülerini izleyen sosyal medyada kullanıcılarından şahsa tepki yağdı. - BURSA

Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberi: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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