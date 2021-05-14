Son dakika: Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül (23) ile arkasında oturan Onur Güzel (23) yola savruldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül (23) ile arkasında oturan Onur Güzel (23) yola savruldu. Kazada Güzel, yaşamını yitirirken, Gönül ise yaralandı. 

Devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 10.00 sıralarında, Maliye kavşağında, şüphe üzerine plakasız motosiklettekilere 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan motosiklet sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekibinin takip ettiği motosiklet, Meryem Ana kavşağı yakınlarında devrildi. Motosikletten yola savrulan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül ile arkasında oturan arkadaşı Onur Güzel, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Onur Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Berk Gönül'ün ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, motosiklette yaptıkları aramada, bıçak ve muşta ele geçirdi.


Son dakika: Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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