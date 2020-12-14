Mersin'de motosikletiyle TIR'a çarpan 17 yaşındaki genç öldü
14.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:02
Mersin'de motosikletiyle TIR'a çarpan 17 yaşındaki genç öldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Atilla Kandilli (17) hayatını kaybetti.
Mersin'de motosikletiyle TIR'a çarpan 17 yaşındaki genç öldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Atilla Kandilli (17) hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, 11 Aralık Cuma gecesi ilçeye bağlı Anıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Atilla Kandili yönetimindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, sücürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 33 VLU 36 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Kandili, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kandili'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN