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Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarptığı Alman turist Lothar Detlef Löwe (62) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada motosikletin çarptığı Alman Turist Lothar Detlef Löwe (62) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Almanya'dan tatil için geldiği Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde kalan Lothar Detlef Löwe ve eşi Heike Löwe, pazartesi gecesi gezmeye çıktı. Evrenseki Turizm yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çiftten Lothar Detlef Löwe'ye, Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Lothar Detlef Löwe'ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Löwe, eşi Heike Löwe ve bacağında platin olduğu belirten motosiklet sürücüsü Burak Y. hastaneye kaldırıldı. Lothar Detlef Löwe, gece hastanede hayatını kaybetti. Löwe'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yolu kontrol eden Löwe çiftinin, araçların geçmesini bekledikleri, yol boşalınca yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları, bu sırada hızla gelen motosikletin Lothar Detlef Löwe'ye çarptığı, Löwe'nin çarpmanın etkisiyle havalanarak savrulduğu, çevrede bulunanların yardıma koştuğu görülüyor.


Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Son dakika haberi: Motosikletin çarptığı Alman turist öldü; kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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