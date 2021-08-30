Son dakika haberi... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu

Son dakika haberler... Motosikleti ile bozuk yola giren alkollü sürücü hastanelik oldu 3 tekerlekli motosikleti bile düşmesine engel olamadı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan alkollü şahıs, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.