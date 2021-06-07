MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Halil Tarcan (49) yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Halil Tarcan (49) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Tarcan yönetimindeki 45 ZC 7695 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi. Sürücü Tarcan, devrilen motosikletinin altında kaldı. Yoldan geçen bir kişi, tarlada birinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Halil Tarcan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını darbeden kişi gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını darbeden kişi gözaltına alındı
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MOTOSİKLET TARLAYA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:14:36. #1.15#

title