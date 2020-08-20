Son dakika haberi... Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameradaAFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
20.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:49
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Şuhut ilçe merkezi Mahmut köyü yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği açıklanmayan ciple motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet devrilirken üzerindeki sürücü ise yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA