ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
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ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kameradaAntalya'da motosikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Meltem B. (39), ölümden döndü.

Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Trafikte korku dolu anlar! Epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada

Antalya'da motosikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Meltem B. (39), ölümden döndü. Olay anları ise yoldan geçen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Meltem B., bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Motosiklet üzerinde kontrolünü kaybeden Meltem B., sürekli şerit değiştirmeye başladı. Bu esnada solundan geçen bir otomobile sıfır mesafede yaklaşan motosiklet, son anda yapılan manevrayla çarpmaktan kurtuldu. Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden Meltem B., çift yönlü bulvarda bu kez sol şeride geçerken, motosikletiyle orta bölümde yer alan demir korkuluklara çarptı. Meltem B., çarpmanın etkisiyle ilk olarak korkuluklara, ardından yola savruldu. Motosiklet sürücüsü korkuluklar sayesinde karşı şeritten gelen araçların altında kalmaktan kurtulurken, arkasından gelen cipin sürücüsünün dikkati sayesinde durmasıyla ölümden döndü. Meltem B.'nin yerde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Sağlık ekipleri Meltem B.'ye ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Ölümden dönen kadın, epilepsi nöbeti geçirdiğini ve iyi olduğunu söyleyerek hastanaye gitmeyi kabul etmedi.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Epilepsi nöbeti geçiren Meltem B.'nin motosikletiyle yaklaşık 500 metrelik seyir hali araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Meltem B.'nin sürekli şerit değiştirdiği, bir aracın yanından sıfır mesafede geçmesi ile alt geçitte demir korkuluklara çarpmasıyla beraber arkasından gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada
ANTALYA Epilepsi nöbeti geçiren motosikletli kadın ölümden dönmesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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