Son dakika haberi | Motosiklet hırsızı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Motosiklet hırsızı kamerada

18.11.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:13
Son dakika haberi | Motosiklet hırsızı kamerada

Son dakika haberleri... Elektrikli bisiklet çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Elektrikli bisiklet çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada, İlçe genelinde son dönemde meydana gelen 2 evden, 1 açıktan hırsızlık ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hırsızların bisikleti çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Altın hırsızları kamerada
Son dakika haberleri! Altın hırsızları kamerada
Son dakika: Ayakkabı hırsızı önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika: Ayakkabı hırsızı önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika: Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Son dakika: Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Donald Trump Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan Şener Şen Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Medya Kabine Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Motosiklet hırsızı kamerada - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 16:14:42. #1.14#
title