Son dakika haberi | Motosiklet hırsızı kamerada

Son dakika haberleri... Elektrikli bisiklet çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Elektrikli bisiklet çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonrada polise yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada, İlçe genelinde son dönemde meydana gelen 2 evden, 1 açıktan hırsızlık ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hırsızların bisikleti çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı