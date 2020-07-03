Son dakika haberi | Motosiklet çarpan kadının inadı...Hastaneye gitmek için kimse ikna edemedi
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Son dakika haberi | Motosiklet çarpan kadının inadı...Hastaneye gitmek için kimse ikna edemedi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına motosiklet çarptı.

Son dakika haberi | Motosiklet çarpan kadının inadı...Hastaneye gitmek için kimse ikna edemedi
03.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına motosiklet çarptı. Kazayı görenler kadının yardımına yetişti. Ölümden dönen kadın tüm ikaz ve uyarılara rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün kulladığı ehliyetin yetersiz olduğunu tespit etti. Sürücüye bin 228 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Atatürk Bulvarı girişinde meydana geldi. Milli İrade Meydanı'ndan Atatürk Bulvarı yönüne giden Tunahan Z. idaresindeki 16 AIH plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar kadının yardımına koştu. Yerde yatan kadını kaldıran vatandaşlar kenara alıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Hatice Ç. evine gitti. Kaza yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün kulladığı ehliyetinin yetersiz olduğunu tespit etti.

Sürücü Tunahan Z.'ye ekipler tarafından bin 228 TL ceza kesti. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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