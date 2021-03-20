Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
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Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

20.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:31

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü Şehri Kayabaş (71), hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü Şehri Kayabaş (71), hayatını kaybetti. Motosikletteki 2 kişi de yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15.30 sıralarında D- 100 kara yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Kayabaş'a, Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan Hasan Malkoç yönetimindeki 16 SRK 17 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, Şehri Kayabaş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Hasan Malkoç ile arkasındaki İbrahim Balahor ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şehri Kayabaş'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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