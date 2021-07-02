Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü

Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hali girişinde 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet hafif ticari araca çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hali girişinde 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Samet Aslan hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu fıstık hali girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 17 yaşındaki Samet Aslan yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Samet Aslan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Üniversitesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! Motosiklet araca çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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