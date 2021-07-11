Niğde'de motosiklet ağaca çarptı: 2 ölü

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sait Burhan Buldak (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Harım Mahallesi'nde refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan Metin Özçelik (26), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buldak ve Özçelik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav