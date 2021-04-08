MOTOKURYENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

ÜSKÜDAR'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 30 bin lira güvence bedeli ödemesi şartıyla serbest bırakılan sürücü Onur E., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.