Son dakika haberi: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Son dakika haberi: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada Çekmeköy'de trafik yol verme kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Çekmeköy'de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Çekmeköy'de trafik yol verme kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL - Çekmeköy'de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberi: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberi: Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Çekmeköy'de trafik kavgası: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
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