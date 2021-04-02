Son dakika haberi... 'Motivasyon Tırı' 9 Nisan'da çocuklarla buluşuyor
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Son dakika haberi... 'Motivasyon Tırı' 9 Nisan'da çocuklarla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 'Motivasyon Tırı' 9 Nisan'da çocuklarla buluşuyor

Son dakika haberleri: Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı'nın rotası belli oldu.

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Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı'nın rotası belli oldu. Vali Ali Çelik, motivasyon tırının 9 Nisan'da merkez Kızılcaören Köyü çocuklarıyla buluşacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı'nın rotası belirlendi, yapılması planlanan etkinlik ve çalışmalar Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Vali Ali Çelik, Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anonim Lojistik A.Ş. destekleriyle hayata geçirilen motivasyon tırının 9 Nisan Cuma günü ilk kez Kızılcaören köyündeki çocuklarla buluşacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, özellikle kırsal kesimdeki çocukların kendilerine olan inanç ve motivasyonunu artırmaya, kişisel gelişimlerini desteklemeye odaklanan eğlenceli ve bilgi dolu motivasyon tırının haftada 2 gün çocukların ayağına gideceğini ifade etti.

Projenin ilk etabında Kütahya merkez ve 12 ilçesinde çocuklara ulaşılacağını dile getiren Vali Çelik, 81 ilde binlerce çocukla buluşmayı hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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