Son dakika haberi | Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü
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Son dakika haberi | Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü

Son dakika haberi | Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

Kazada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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