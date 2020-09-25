Son dakika haberi | Moskova belediye başkanından 65 yaş üstüne 'evde kalın' çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Moskova belediye başkanından 65 yaş üstüne 'evde kalın' çağrısı

25.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:23
Son dakika haberi | Moskova belediye başkanından 65 yaş üstüne 'evde kalın' çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkentteki 65 yaş üstüne ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde uyarı yaptı. Sobyanin yaptığı açıklamada, "65 yaş üzerindeki Moskova sakinleri ve kronik hastalığı olan gençler, gerekli olmadıkça evlerini terk etmemeli" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Türk Konya Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Moskova belediye başkanından 65 yaş üstüne 'evde kalın' çağrısı - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 10:23:37. #1.15#
title