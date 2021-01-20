Son dakika haberi... Morgan Stanley'nin 4. çeyrekteki net kar ve geliri arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Morgan Stanley'nin 4. çeyrekteki net kar ve geliri arttı

20.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:30
Son dakika haberi... Morgan Stanley'nin 4. çeyrekteki net kar ve geliri arttı

Son dakika haberler... ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Morgan Stanley, 2020'nin 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın geçen yılın son çeyreğinde net karı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3,39 milyar dolar dolu. Şirketin 2019'un 4. çeyreğindeki net karı 2,24 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley'nin geçen yılın 4. çeyreğindeki geliri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 13,6 milyar dolara yükseldi. Banka, bir önceki yılın aynı döneminde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kurumun 2019'da 1,30 dolar olan hisse başına karı ise geçen yılın son çeyreğinde 1,81 dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Demet Şener Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Morgan Stanley'nin 4. çeyrekteki net kar ve geliri arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:31:24. #1.15#
title