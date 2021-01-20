Son dakika haberi... Morgan Stanley'nin 4. çeyrekteki net kar ve geliri arttı

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Morgan Stanley, 2020'nin 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın geçen yılın son çeyreğinde net karı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3,39 milyar dolar dolu. Şirketin 2019'un 4. çeyreğindeki net karı 2,24 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley'nin geçen yılın 4. çeyreğindeki geliri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 13,6 milyar dolara yükseldi. Banka, bir önceki yılın aynı döneminde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kurumun 2019'da 1,30 dolar olan hisse başına karı ise geçen yılın son çeyreğinde 1,81 dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin