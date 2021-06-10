Son dakika haberi... Moğolistan'da cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonucu açıklandı

Son dakika haberleri... Moğolistan'da dün Ukhnaagiin Khurelsukh'in zaferini ilan ettiği cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonucu açıklandı.

Moğolistan'da dün Ukhnaagiin Khurelsukh'in zaferini ilan ettiği cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonucu açıklandı.

Moğolistan Genel Seçim Komisyonu, dün 3 adayın yarıştığı; Moğol Halk Partisinin Genel Başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh'in kazandığı cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oyların yüzde 67,76'sını alarak seçimi kazanan Khurelsukh için 823 bin 326 seçmen "evet" dedi.

Diğer adaylarından eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat oyların yüzde 20,33'ünü, muhalefetteki Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Sodnomzunduin Erdene ise oyların yüzde 5,99'unu aldı.

Toplam 2 milyon 41 bin 866 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülke genelinde kurulan 2 bin 87 sandıkta 1 milyon 216 bin 246 seçmen oylarını kullanırken ülkede seçime katılım oranı yüzde 59,35 oldu.

Genel Seçim Komisyonu dün, kesin olmayan ilk sonuçlara göre 52 yaşındaki Khurelsukh'un 820 binden fazla oy alarak seçimleri kazandığını açıklamıştı.

Moğolistan anayasasında yapılan değişikliklerden sonra ilk kez yapılan seçimleri kazanan cumhurbaşkanı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl bu görevde kalabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov