Son dakika haberi | - Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı Son dakika haberleri... - Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

- Mogadişu'da otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido Plajı'nda bulunan Elite Otel'e bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından otele girmeye çalışan saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında Eş Şebab terör örgütü olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA