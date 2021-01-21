Son dakika haberi! Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Dhegajun silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Dhegajun silahlı saldırıda hayatını kaybetti

21.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:40
Son dakika haberi! Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Dhegajun silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Abdihakim Dhegajun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Abdihakim Dhegajun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre saldırı, Howlwadag yolu üzerindeki güvenlik noktasında bulunan askerler tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dhegajun açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 koruması da yaralandı.

Hükümet, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Dhagajun, Mogadişu'da 12 Kasım 2020'de meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra Türkiye'de yaklaşık iki hafta tedavi görmüş, dün Mogadişu'ya dönmüştü.

Başkan, saldırıdan yaklaşık üç saat önce Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür, kısa bir süre Türkiye'de tedavi gördükten sonra bugün eve döndüm, çok şükür sağlığım çok iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Mogadişu'da son bir hafta iki belediye başkanına saldırı düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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