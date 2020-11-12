Son dakika haberi... Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü
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Son dakika haberi... Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü

12.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:52
Son dakika haberi... Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna bombalı saldırı: 2 ölü

Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da Belediye Başkanını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Belediye Başkanını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Hodan İlçesi Belediye Başkanı Abdihakin Dhagajuun'un konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda Başkanın 2 koruması hayatını kaybetti, Belediye Başkanı Dhagajuun yaralandı.

Belediye Başkanının sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Patlamadan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, olay yerine çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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