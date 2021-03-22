Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi
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Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

22.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:46
Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobillerine modifiye sevdalısı sürücülerin usulsüz şekilde eklendiler yaparak trafiğe çıktığı araçlar polis denetimlerine takıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobillerine modifiye sevdalısı sürücülerin usulsüz şekilde eklendiler yaparak trafiğe çıktığı araçlar polis denetimlerine takıldı. Sürücülerine 7 vin 108 TL ceza kesilen araçlar trafikten men edildi.

Araç sürücüleri tarafından otomobillerine usulsüz şekilde modifiye yaparak trafiğe çıkan araç sürücülerine yönelik Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce D-100 karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında araçlarında trafiğe uygunsuz şekilde modifiye yapan araçlar denetlendi. Trafik şube ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarında usulsüz modifiye bulunan, araçlarının amortisörlerini keserek yere yakın olan, araçların jantlarına çıkıntı yapan, araçlarının orijinalliğini bozacak şekilde değişim yapan araçlar denetlendi.

Yapılan denetimler kapsamında 2 otomobil amortisörlerini keserek yere yakın olduğu için 1 araç ise jantlara çıkıntı yaptığı için trafikten men edildi. Ayrıca 3 araç sürücüsüne de toplam 7 bin 108 lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi
Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi
Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi
Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi
Son dakika haberi | Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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