Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

24.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40

Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında çıkan, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında çıkan, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Organize Sanayii Bölgesi 2'nci Cadde'deki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçradı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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